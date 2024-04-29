مصدر إسرائيلي يحذر: مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وقادة إسرائيل قد تعمم من لاهاي دون إبلاغ تل أبيب

حذر مصدر في فريق الدفاع الإسرائيلي الذي يتولى الدعاوى أمام محاكم لاهاي من أن مذكرات اعتقال بحق قادة إسرائيل قد تصدر وتعمم سرا دون سابق إنذار بذلك.

وقال المصدر: "مذكرات الاعتقال في لاهاي قد تصدر سرا والقيادة لن تعرف"، مشيرا إلى أنهم لن يعلموا بها ويواجهوها إلا عند وصولهم إلى الدول الأوروبية دون سابق إنذار صريح.

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ولفت المصدر إلى أن مساعدي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "يرهّبون المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي كريم خان، ويدفعونه إلى الزاوية على الرغم من أنه يعتبر مدعيا عاما غير متشدد".

ويوم أمس قالت هيئة البث الإسرائيلية إن تل أبيب تدرس بقلق احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع ورئيس أركان الجيش.

وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى أن نتنياهو يشعر بقلق بالغ إزاء احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرة اعتقال باسمه بسبب العملية العسكرية في قطاع غزة.

وأفادت صحيفة "معاريف" العبرية نقلا عن مصادر أن نتنياهو بذل في الأيام الأخيرة جهودا كبيرة لمنع مثل هذا التطور للأحداث.

ووفقا لما ذكرته الصحيفة قد يكون الأمر مسألة وقت فقط قبل أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال ضده.

بالإضافة إلى ذلك، وبحسب افتراض الصحيفة، في ضوء الأعمال العسكرية المستمرة في قطاع غزة، قد تضع محكمة لاهاي أيضا وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ورئيس الأركان العامة هرتسي هاليفي على قائمة المطلوبين

ومن المحتمل أن يُنظر إلى أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة في معظم أنحاء العالم على أنها توبيخ أخلاقي مهين لإسرائيل التي واجهت منذ أشهر ردود فعل دولية عنيفة بسبب سلوكها في غزة، بما في ذلك من الرئيس بايدن، الذي وصفها بأنها "تجاوزت الحدود".

المصدر: يديعوت أحرونوت+RT