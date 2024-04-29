عمدة كييف: عودة اللاجئين الأوكرانيين من ألمانيا ستمثّل تحديا كبيرا

اعتبر عمدة كييف فيتالي كليتشكو أن عودة اللاجئين الأوكرانيين البالغ عددهم أكثر من مليون شخص من ألمانيا إلى وطنهم ستمثل تحديا كبيرا.

إقرأ المزيد

وقال كليتشكو في حديث لمجموعة "Funke" الإعلامية: "أريد أن أشكر ألمانيا التي استقبلت أكثر من مليون لاجئ من أوكرانيا. وستكون عودة مواطنينا بعد انتهاء الحرب تحديا جديا بالنسبة لنا".

وأشار إلى أن العائدين سيحتاجون إلى دافع العودة مما يؤكد ضرورة إعادة إعمار المدن وتأهيل الاقتصاد.

وأضاف: "سيحتاجون إلى الوظائف والأجور والمستوى المعيشي الجيد".

وفي وقت سابق أفادت صحيفة "شبيغل" نقلا عن الدائرة الفدرالية لشؤون الهجرة في ألمانيا، بأن برلين سجلت وصول أكثر من 250 ألف شخص من أوكرانيا العام الماضي ليتجاوز عدد اللاجئين الأوكرانيين حتى منتصف مارس الماضي 1.65 مليون شخص.

المصدر: نوفوستي