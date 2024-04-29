 
مباشر
عاجل
"حزب الله" يشن "هجوما ناريا مركزا" ‏على قاعدة إسرائيلية ومرابض مدفعيتها وانتشار للجنود وآلياته

عمدة كييف: عودة اللاجئين الأوكرانيين من ألمانيا ستمثّل تحديا كبيرا

أخبار العالم

عمدة كييف: عودة اللاجئين الأوكرانيين من ألمانيا ستمثّل تحديا كبيرا
AFP
عمدة كييف فيتالي كليتشكو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xg4y

اعتبر عمدة كييف فيتالي كليتشكو أن عودة اللاجئين الأوكرانيين البالغ عددهم أكثر من مليون شخص من ألمانيا إلى وطنهم ستمثل تحديا كبيرا.

إقرأ المزيد
مجلة Focus: الألمان غاضبون من سلوك اللاجئين الأوكرانيين الذين يرمون الطعام في القمامة
مجلة Focus: الألمان غاضبون من سلوك اللاجئين الأوكرانيين الذين يرمون الطعام في القمامة

وقال كليتشكو في حديث لمجموعة "Funke" الإعلامية: "أريد أن أشكر ألمانيا التي استقبلت أكثر من مليون لاجئ من أوكرانيا. وستكون عودة مواطنينا بعد انتهاء الحرب تحديا جديا بالنسبة لنا".

وأشار إلى أن العائدين سيحتاجون إلى دافع العودة مما يؤكد ضرورة إعادة إعمار المدن وتأهيل الاقتصاد.

وأضاف: "سيحتاجون إلى الوظائف والأجور والمستوى المعيشي الجيد".

وفي وقت سابق أفادت صحيفة "شبيغل" نقلا عن الدائرة الفدرالية لشؤون الهجرة في ألمانيا، بأن برلين سجلت وصول أكثر من 250 ألف شخص من أوكرانيا العام الماضي ليتجاوز عدد اللاجئين الأوكرانيين حتى منتصف مارس الماضي 1.65 مليون شخص.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا