 
مباشر

علم "حزب الله" يرفرف في الجامعات الأمريكية

أخبار العالم

علم
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xg3j

أثار رفع علم "حزب الله" الذي تصنفه الحكومة الأمريكية جماعة إرهابية في الحركة الاحتجاجية المؤيد لفلسطين في جامعة برينستون الأمريكية الغضب على وسائل التواصل الاجتماعي.

وشارك مايلز ماكنايت، وهو طالب سابق في جامعة برينستون، صورة على منصة "إكس" تظهر متظاهرين يحملون علم "حزب الله"، وكتب: "في برينستون، أعلام حزب الله".

وبحسب صحيفة "ديلي برينستونيان"، الصحيفة المستقلة التي يديرها الطلاب في الجامعة، قال منظمو الاحتجاج في الكلية إنهم طلبوا إزالة العلم فور التعرف عليه.

وكتب أحد الأشخاص معلقا: "لماذا علم حزب الله؟ اسأل لماذا لا توجد صورة ضخمة لحسن نصر الله. لأن الفلسطينيين لديهم أمل كبير في أن ينتصر حزب الله في الحرب ضد إسرائيل".

وقال آخر: "حزب الله جيش أكثر أخلاقية من جيش الاحتلال".

وكتب آخر: "علم حزب الله في برينستون جعلني أتساءل كم من الوقت سنرى علم الحوثي في ​​الجامعات الأمريكية".

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ككان قد أعرب عن استيائه من الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين في الجامعات الأمريكية، واصفا إياها بـ "المعادية للسامية"، محذرا الولايات المتحدة والدول الغربية بشكل عام من "العواقب الوخيمة" لما اعتبره "تصاعدا لمعاداة السامية".

المصدر: RT + News week

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا