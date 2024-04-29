علم "حزب الله" يرفرف في الجامعات الأمريكية

أثار رفع علم "حزب الله" الذي تصنفه الحكومة الأمريكية جماعة إرهابية في الحركة الاحتجاجية المؤيد لفلسطين في جامعة برينستون الأمريكية الغضب على وسائل التواصل الاجتماعي.

وشارك مايلز ماكنايت، وهو طالب سابق في جامعة برينستون، صورة على منصة "إكس" تظهر متظاهرين يحملون علم "حزب الله"، وكتب: "في برينستون، أعلام حزب الله".

وبحسب صحيفة "ديلي برينستونيان"، الصحيفة المستقلة التي يديرها الطلاب في الجامعة، قال منظمو الاحتجاج في الكلية إنهم طلبوا إزالة العلم فور التعرف عليه.

وكتب أحد الأشخاص معلقا: "لماذا علم حزب الله؟ اسأل لماذا لا توجد صورة ضخمة لحسن نصر الله. لأن الفلسطينيين لديهم أمل كبير في أن ينتصر حزب الله في الحرب ضد إسرائيل".

Why Hezbollah flag? Ask why there is no huge Hassan Nasrallah portrait. Because Palestinians have so much hope that Hezbollah would win the Islamic Regime war against Israel. — Irene Rusman (@irusman) April 26, 2024

وقال آخر: "حزب الله جيش أكثر أخلاقية من جيش الاحتلال".

Hezbollah is a much more moral army than the iof. — 🇵🇸 🔻 CeasefireNOW 🔻🇵🇸 (@MrPissant) April 25, 2024

وكتب آخر: "علم حزب الله في برينستون جعلني أتساءل كم من الوقت سنرى علم الحوثي في ​​الجامعات الأمريكية".

The Hezbollah flag in Princeton made me wonder how long until we’ll see the Houthi flag in American universities. pic.twitter.com/wPZjbKc9X2 — Dani Blekman (@Dani_Blek) April 27, 2024

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ككان قد أعرب عن استيائه من الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين في الجامعات الأمريكية، واصفا إياها بـ "المعادية للسامية"، محذرا الولايات المتحدة والدول الغربية بشكل عام من "العواقب الوخيمة" لما اعتبره "تصاعدا لمعاداة السامية".

المصدر: RT + News week