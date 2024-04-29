 
مباشر

مستشار سابق في البنتاغون: بوتين يحظى بنفوذ أكبر بكثير في الشرق الأوسط من نفوذ الأمريكان

أخبار العالم

مستشار سابق في البنتاغون: بوتين يحظى بنفوذ أكبر بكثير في الشرق الأوسط من نفوذ الأمريكان
Sputnik
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xg36

لفت المستشار السابق بالبنتاغون دوغلاس ماكغريغور إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتمتع بنفوذ أكبر بكثير في الشرق الأوسط من نفوذ الأمريكان، ويحظى باحترام المنطقة.

إقرأ المزيد
الكرملين: اتصالات روسيا مع إيران وإسرائيل بنّاءة
الكرملين: اتصالات روسيا مع إيران وإسرائيل بنّاءة

وكتب على منصة "إكس": "لدى بوتين كل الأوراق الرابحة في الشرق الأوسط ويحظى باحترام كبير في المنطقة ويتحلّى بضبط النفس".

وأشار إلى أن سمعة الولايات المتحدة تضررت كبيرا في المنطقة، وقال: "نبدو مضحكين في حين تبدو روسيا قوية".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا