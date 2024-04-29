مستشار سابق في البنتاغون: بوتين يحظى بنفوذ أكبر بكثير في الشرق الأوسط من نفوذ الأمريكان

لفت المستشار السابق بالبنتاغون دوغلاس ماكغريغور إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتمتع بنفوذ أكبر بكثير في الشرق الأوسط من نفوذ الأمريكان، ويحظى باحترام المنطقة.

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وكتب على منصة "إكس": "لدى بوتين كل الأوراق الرابحة في الشرق الأوسط ويحظى باحترام كبير في المنطقة ويتحلّى بضبط النفس".

Strategically Putin holds all the cards in the Middle East.



He is widely respected in the region and has practiced restraint.



If you look at this like a branding exercise, our branding is seriously damaged in the Middle East.



We look ridiculous and Russia looks strong. — Douglas Macgregor (@DougAMacgregor) April 29, 2024

وأشار إلى أن سمعة الولايات المتحدة تضررت كبيرا في المنطقة، وقال: "نبدو مضحكين في حين تبدو روسيا قوية".

المصدر: نوفوستي