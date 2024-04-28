اعتقال وزير جورجي سابق خلال تجمع حاشد في تبليسي ضد قانون العملاء الأجانب

اعتقلت الشرطة الجورجية الوزير السابق لشؤون الاندماج في الهياكل الأوروبية والأوروبية الأطلسية أليكسي بيترياشفيلي أثناء تجمع حاشد في تبليسي ضد مشروع القانون المتعلق بالعملاء الأجانب.

وقال مسؤول في الخدمة الصحفية بوزارة الداخلية: "لقد تم اعتقاله (بيترياشفيلي) إداريا بتهمة عصيان الشرطة وأعمال شغب بسيطة".

وذكرت وسائل إعلام جورجية أن بيترياشفيلي، الذي شغل منصب وزير دولة في الفترة من 2012 إلى 2014، اعتقل أثناء اشتباكات مع الشرطة عندما حاول المتظاهرون اختراق الطوق الأمني ​​الذي فرضته قوات الأمن واقتحام المنصة أمام البرلمان.

ونظم ممثلو المنظمات غير الحكومية والأحزاب السياسية احتجاجا في تبليسي يوم الأحد ضد قانون العملاء الأجانب.

وتجمع عدة آلاف من المتظاهرين في ساحة الجمهورية الأولى ونظموا مسيرة نحو البرلمان.

وفي وقت لاحق، اندلعت اشتباكات مع الشرطة خارج المجلس التشريعي حيث تجمع المتظاهرون، واضطرت الشرطة إلى استخدام رذاذ الفلفل عدة مرات.

المصدر: تاس