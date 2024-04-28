رئيس الأركان الإسرائيلي يصادق على خطط المراحل القادمة من حرب غزة (صور+ فيديو)  

صادق رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي خلال اجتماع مع قادة الفرق والألوية في مقر قيادة المنطقة الجنوبية على خطط المراحل القادمة من حرب غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي اليوم الأحد، إن هاليفي أجرى عشية حلول عيد الفصح اليهودي الثاني، حوارا وصادق على الخطط للمراحل القادمة من الحرب برفقة قائد المنطقة الجنوبية، الميجر جنرال يارون فينكلمان وجميع قادة الفرق والألوية التابعة للقيادة.

المصدر: RT