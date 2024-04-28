هل صدق هوغربيتس؟ سلسلة من الزلازل تضرب عدة دول في يوم واحد

ضربت سلسلة من الزلازل أمس السبت عدة دول بعد ساعات من تحذير عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس من حدوث هزات قوية بسبب تحركات في الكواكب.

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ووقعت الهزات على مدار اليوم في كل من تايوان واليابان وإندونيسيا، بدأت بـ10 هزات في تايوان خلال الساعات الأولى من الصباح، بلغ أقواها 6.1 درجة، بحسب الإدارة المركزية للأرصاد الجوية في الجزيرة.

وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، ضرب زلزال بقوة 6.5 درجة جزر بونين في اليابان، حيث كان على عمق 503.2 كيلومتر.

وضرب زلزال بقوة 6.5 درجات قبالة سواحل جزيرة جاوا الإندونيسية، وفق ما أفادت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء "بي إم كي جي".

ووقع الزلزال على عمق 10 كيلومترات، وشعر به سكان العاصمة جاكرتا ومدينة باندونغ المجاورة، وتم إخلاء المباني.

وذكرت "بي إم كي جي" أنه لم يتم توجيه إنذار من حصول أمواج مد عالية "تسونامي"، فيما أشار المعهد الأمريكي إلى أن الزلزال وقع على عمق 68.3 كيلومترا.

وفي وقت سابق، حذر عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس من احتمال حدوث هزة قوية خلال الـ48 ساعة القادمة في جزيرة تايوان ومحيطها، حيث نشر صورة لمركز الهيئة البحثية التي يرأسها "SSGEOS"، تضمنت تحديث النشاط الزلزالي المتعلق بهندسة الكواكب والقمر، الذي يشير إلى وجود مجموعة مكثفة من الهزات القوية في منطقة تايوان بعد تقارب 3 اقترانات كوكبية في 21 أبريل.

Strongest #earthquake in nearly two weeks. It matches the latest atmospheric fluctuations we recorded. pic.twitter.com/G5hVHh2jMz — Frank Hoogerbeets (@hogrbe) April 27, 2024

وعلق العالم على الصورة في صفحته على منصة "إكس" قائلا: "حدث تجمع واضح للهزات القوية (M ≥ 5.6) مع هندسة الكواكب (القمم الأرجوانية / الحمراء) في فترة التنبؤ".

مضيفا: "الذروة القمرية العالية أمس يمكن أن تؤدي إلى هزة قوية في 27/28 أبريل بتايوان. سيتم نشر فيديو جديد في وقت لاحق اليوم".

Obvious clustering of stronger tremors (M ≥ 5.6) occurred with the planetary geometry (purple/red peaks) in the forecast period. The high lunar peak (green) yesterday can result in a strong shake 27/28 April. A new video will be posted later today. https://t.co/6D1Np6Nr12 — Frank Hoogerbeets (@hogrbe) April 26, 2024

المصدر: RT+ وكالات