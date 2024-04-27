هذا هو رد بوتين على المساعدات لأوكرانيا من وجهة نظر غربية (صور)

كشفت وسائل إعلام غربية عن "رسالة استفزازية" من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للغرب، بعد أيام من موافقة الولايات المتحدة وبريطانيا على مساعدات إضافية لأوكرانيا.

Sputnik Alexei Filippov

جاء ذلك في تقرير نشرته "إكسبريس"، عن المعرض العام الذي تطلقه وزارة الدفاع الروسية لأسلحة "الناتو"، التي تم اغتنامها في العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا، وتشمل تلك المعدات العسكرية مدرعات بريطانية ودبابات ألمانية وأسلحة مدفعية أمريكية جميعها في حالة جيدة.

Sputnik Alexei Filippov

وسيكون بإمكان المواطنين الروس مشاهدة عشرات المعدات العسكرية التي حصلت عليها القوات المسلحة الروسية، خلال معرض يستمر لمدة شهر في ساحة "حديقة النصر"، وهي متحف في الهواء الطلق وسط العاصمة الروسية موسكو، يركز على إحياء ذكرى هزيمة ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية.

Sputnik Alexei Filippov

ويأتي المعرض، وفقا للصحيفة، بالتزامن مع العرض العسكري السنوي في ساحة الميدان الأحمر، 9 مايو من كل عام، تخليدا لذكرى الانتصار على النازية في الحرب العالمية الثانية.

ووفقا لـ "لإكسبريس"، يأتي المعرض بوصفه "احتفالا بنجاح روسيا ضد المسلحين الأوكرانيين ومؤيديهم الغربيين".

وقد صرحت وزارة الدفاع الروسية بأن أكثر من 30 قطعة من المعدات العسكرية المصنوعة في أستراليا والنمسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وتركيا وأوكرانيا وفرنسا وفنلندا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا والسويد وجنوب إفريقيا، سيتم عرضها في هذا المعرض.

Sputnik Alexei Filippov

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ومن بين الغنائم المدرعة البريطانية Husky TSV، ومدرعة "برادلي" الأمريكية، ومدرعة المشاة القتالية السويدية CV90، والمدرعة الفرنسية AMX-10RC. وبجانب المعدات، ستعرض كذلك "وثائق قتالية وخرائط وأدبيات أيديولوجية أوكرانية".

يأتي المعرض بعد أيام فقط من موافقة الولايات المتحدة وبريطانيا على إرسال مليارات إضافية من المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

في الوقت نفسه، كشف مسؤولون عسكريون أمريكيون أن أوكرانيا قامت بتهميش دبابات "أبرامز" M1A1 الأمريكية، لأن الطائرات المسيرة الروسية تتمكن من اكتشافها وشن هجمات عليها، وبالفعل تم فقدان 5 دبابات من أصل 31 دبابة أرسلتها الولايات المتحدة في يناير 2023، بسبب الهجمات الروسية.

المصدر: إكسبريس