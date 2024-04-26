القيادة المركزية الأمريكية: اشتبكنا مع زورق وطائرة مسيرين في مناطق الحوثيين باليمن

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها اشتبكت مع زورق وطائرة مسيرين في مناطق يسيطر عليها الحوثيون باليمن، وتم تدميرهما.

وقالت القيادة في بيان إنه بتاريخ أمس 25 أبريل وبين الساعة 12:19 ظهرا والساعة 4:17 مساء (بتوقيت صنعاء)، نجحت القيادة المركزية الأمريكية (USCENTCOM) في الاشتباك وتدمير زورق وطائرة مسيرين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وأضافت: "تقرر أن الزورق والطائرة المسيرين يشكلان تهديدا وشيكا للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية في المنطقة. تم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا للسفن".

April 25 Red Sea Update



At 9:52 a.m. (Sanaa time) on April 25, one anti-ship ballistic missile (ASBM) was launched from Iranian-backed Houthi terrorist-controlled areas of Yemen into the Gulf of Aden. There were no injuries or damage reported by U.S., coalition, or commercial… pic.twitter.com/YPhoMxP7PH — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 26, 2024

المصدر: RT