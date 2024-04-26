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وسائل إعلام: سرقة حقيبة تحتوي على بيانات سرية حول مقاتلات "رافال" الفرنسية

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وسائل إعلام: سرقة حقيبة تحتوي على بيانات سرية حول مقاتلات
AFP
أرشيف
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ذكر موقع valeursactuelles أن حقيبة تحتوي على بيانات سرية عن مقاتلات "رافال" الفرنسية سرقت بضواحي باريس من أحد موظفي شركة الطائرات الفرنسية Dassault Aviation المصنعة للمقاتلات.

ونقل الموقع عن مصدر أمني أن السرقة وقعت مساء الأربعاء الماضي على يد أحد زوار أحد المطاعم في ضواحي باريس-أرجنتويل.

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وأضاف أن السارق غير مقعده عدة مرات حتى أصبح على مقربة من طاولة موظف شركة Dassault Aviation في المطعم، وسحب الحقيبة وأخفاها تحت معطفه وغادر المكان بسرعة.

ووفقا للضحية، فإن الحقيبة "تحتوي على جهازي كمبيوتر آمنين ومحرك أقراص USB تحتوي على بيانات سرية".

المصدر: نوفوستي

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