أوكرانيا تبيع أصولا مصادرة من شركات تابعة لأحد أكبر البنوك الروسية

باع صندوق ضمان الودائع الأوكراني أصول شركات تابعة لـ "سبير بنك" الروسي بمبلغ إجمالي قدره 5 مليارات غريفنيا (126 مليون دولار).

وذكر بيان نشرته الحكومة الأوكرانية على موقعها الإلكتروني: عرض صندوق ضمان الودائع الأوكراني أصول شركات تابعة لبنوك الروسية على المزادات عبر الإنترنت في نظام التداول الإلكتروني الحكومي، وقد تم بيعها مقابل (126 مليون دولار).

وأشار البيان إلى أن الأصول تشمل مباني المكاتب والتجهيزات والسيارات، فضلا عن حقوق الملكية والمطالبات المالية المستحقة بموجب اتفاقيات منح القروض.

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بدأت مصادرة الأصول الروسية، وشطب الديون الأوكرانية المستحقة لمؤسسات مالية مرتبطة بروسيا الاتحادية في فبراير 2022 بقرار اتخذ من جانب واحد.

وبحسب البيان: تم خلال الفترة الممتدة من فبراير 2022 تحويل مبلغ 26 مليار هريفنيا (656 مليون دولار) إلى الميزانية الأوكرانية من بيع الأصول الروسية، كما تم شطب ديون شركات أوكرانية مستحقة لمؤسسات روسية تصل قيمتها إلى 16.5 مليار هريفنيا (416.3 مليون دولار).

المصدر: تاس