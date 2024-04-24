غالانت يتحدث عن نجاحات "مثيرة" للجيش الإسرائيلي في مواجهة حزب الله

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الأربعاء، إنه أجرى تقييما للوضع ومناقشة عملياتية عميقة مع القيادة الشمالية، مؤكدا أن العمليات التي يجريها الجيش في الشمال حققت نجاحا باهرا.

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وقال غالانت في مقطع فيديو مصور: "أكملت الآن تقييما للوضع ومناقشة عملياتية عميقة في القيادة الشمالية، والعمليات التي يتم تنفيذها ذات درجة نجاح عالية جدا، وهناك العديد من القوات المنتشرة على الخط، وهناك عمل هجومي مستمر من قبل قوات الجيش الإسرائيلي في جميع خطوط التماس العملياتية في الجنوب اللبناني، حيث حققنا نجاحات مثيرة للإعجاب للغاية".

وأضاف: "تم القضاء على نصف قادة حزب الله في جنوب لبنان، وهؤلاء هم الأشخاص الذين كانوا مسؤولين عن العمل الهجومي، بسبب الرغبة في إيذاء مواطني إسرائيل، نصفهم يموتون، ونصفهم يختبئون ويتركون جنوب لبنان أمام عملية الجيش الإسرائيلي".

وأردف:" كان هدفنا الرئيسي ولا يزال هو ضمان أن يسود وضع أمني مختلف هنا وأن يتمكن سكان شمال إسرائيل من العودة إلى منازلهم بسلام وأمان، في حين أننا نتعامل مع عدد من البدائل من أجل ذلك وهذا الأمر والفترة المقبلة سيكونان حاسمين في هذا الصدد".

ولا تزال الحدود بين لبنان وإسرائيل تشهد توترا مستمرا وتبادلا للقصف مع تصاعد حدة الاشتباكات بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي.

المصدر: RT