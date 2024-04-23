فرنسا.. مطار شارل ديغول يكشف عن نظام أمني جديد للأمتعة قبل انطلاق أولمبياد باريس 2024

كشف مسؤولون في مطار شارل ديغول بباريس، الثلاثاء، عن نظام أمني جديد للأمتعة ومنطقة مخصصة للتعامل مع الحقائب قبل دورة الألعاب الأولمبية في باريس عام 2024.

ووفقا للمسؤولين تشتمل المعدات الجديدة على نظام ماسح ضوئي متجدد للسماح بإجراء فحص أكثر تفصيلا لأمتعة الركاب، حتى لا يضطر المسافرون إلى إزالة أشياء مثل الأجهزة الإلكترونية أو البخاخات أو السوائل من حقائبهم.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة مطارات باريس إدوارد أركرايت، وهي الهيئة التي تدير مطارات باريس: "إذا ما كانت لدينا أي شكوك حول قطعة معينة من الأمتعة فلن تغادر المطار فنحن نفضل أن يغادر الرياضي بدون أمتعته بدلا من أن يغادر ومعه شيء مشكوك فيه".

فيما قال سيباستيان مالوسين مدير مشروع المطار: "التحدي الأكبر هو الأمتعة كبيرة الحجم، حيث يسافر الرياضيون بكل معداتهم الرياضية، وهم ليسوا كالركاب العاديين الذي يحملون ما يصل إلى أربع أو خمس حقائب، بل لديهم أدوات رياضية والعديد منها كبير الحجم".

وباعتبار المطار هو البوابة الأولى لدورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية لعام 2024، يتوقع مطار شارل ديغول معالجة أكثر من 114 ألفا من الأمتعة لدى الوفود ووسائل الإعلام وسيتلقى ما يقدر بنحو 47 ألف قطعة من المعدات الرياضية.

كما كشف المطار عن مصنع الأمتعة وهو عبارة عن مساحة مخصصة تبلغ 10 آلاف متر مربع لمعالجة المعدات وأمتعة الوفود الرياضية التي تغادر المطار بعد حفل الختام.

المصدر: أ ب