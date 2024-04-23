بيان للجيش الإسرائيلي عن تقارير تنفيذه إعدامات ميدانية واكتشاف مقابر جماعية في مستشفى ناصر بخان يونس

نفى الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، صحة الأنباء التي تفيد بعثورالفلسطينيين على مقابر جماعية تعود لإعدامات ميدانية نفذتها وحداته المتوغلة في قطاع غزة.

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وقال الجيش في بيان رسمي إن قواته استخرجت "بالفعل جثثا في محاولة للعثور على رهائن احتجزتهم حركة "حماس" في أكتوبر الماضي، لكن لا علاقة للأمر بالإعدامات الميدانية".

وذكر البيان: "إن الادعاء بأن الجيش الإسرائيلي دفن جثث فلسطينيين لا أساس له من الصحة"، مضيفا أن قواته أعادت الجثث إلى مكان دفنها بعد فحصها.

وأضاف: "جرت عملية الفحص بعناية وبشكل حصري في مواقع أشارت المخابرات الإسرائيلية إلى احتمال وجود رهائن فيها، وتم الفحص بطريقة لائقة تحفظ كرامة الموتى".

وأفاد المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة في وقت سابق باكتشاف مقبرتين جماعيتين بمستشفى ناصر في خان يونس، لافتا إلى العثور على جثث دون رؤوس وأجساد دون جلود وبعضهم سرقت أعضاؤهم.

فيما أعلن الدفاع المدني الفلسطيني الأحد أنه انتشل عددا كبيرا من جثامين الفلسطينيين التي تم اكتشافها في مقبرة جماعية بعد دفنها من قبل القوات الإسرائيلية داخل مجمع ناصر الطبي في خان يونس.

المصدر: سويس إنفو + RT