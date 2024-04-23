روسيا توقع مع نيكاراغوا على إعلان حول التصدي للعقوبات غير القانونية

قال نائب رئيس نيكاراغوا روزاريو موريللو، يوم أمس 22 أبريل، إن حكومة بلاده وقعت مع روسيا على إعلان بشأن مكافحة تدابير العقوبات غير القانونية.

وأضاف: "وقعت نيكاراغوا وروسيا على اتفاقية هامة أو على إعلان ضد العقوبات غير القانونية. ونحن نسميها عدوانا. ويتضمن الإعلان أحكاما بشأن أساليب مواجهة وتخفيف وتعويض العواقب السلبية لهذا العدوان".

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وينص الإعلان، على وجه الخصوص، على أن تطبيق العقوبات ضد أي دولة هو "غير قانوني، ويتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ويتوجب عليه مسؤولية دولية".

وتتضمن الوثيقة أيض بندا يفيد بأن الممتلكات العامة والخاصة وجميع الأصول، بما في ذلك الحسابات المصرفية والسندات والعقارات، "يجب أن تكون محصنة من التجميد أو الحجز أو أي شكل آخر من أشكال المصادرة أو التقييد نتيجة للعقوبات الأحادية الجانب".

وشدد الطرفان على ضرورة وضع خارطة طريق لتقليل اعتماد التجارة الدولية على "العملات التي تستخدم عادة لتنفيذ تدابير قسرية أحادية أو للحفاظ على هيمنة عملة دولة معينة في الاقتصاد العالمي".

ووقع الوثيقة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والممثل الخاص لرئيس نيكاراغوا لتطوير العلاقات مع روسيا الاتحادية لوريانو أورتيغا موريللو.

وأكد الطرفان الدعم المتبادل لبعضهما البعض، في كافة المجالات فضلا عن الطبيعة الاستراتيجية للشراكة بين نيكاراغوا وروسيا.

وفي وقت سابق، أكد لافروف أن روسيا ترى اتجاها صحيا في أن دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ستصبح أحد مراكز النظام العالمي متعدد الأقطاب.

المصدر: تاس