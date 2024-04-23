بالفيديو.. طائرة "بوينغ" تفقد إحدى عجلاتها خلال الإقلاع

اضطرت إحدى رحلات شركة FlySafair من جوهانسبرغ إلى كيب تاون للعودة للمطار عقب ساعتين ونصف من إقلاعها بعد أن تضررت عجلة الطائرة أثناء الإقلاع.

وقالت شركة الطيران في بيان إن الطائرة من طراز "بوينغ 737" غادرت مطار أور تامبو الدولي في الموعد المحدد ولكن بعد الإقلاع، أفاد الموظفون الأرضيون أنهم شاهدوا ما يبدو أنه تلف في إحدى العجلات الخلفية للطائرة.

وأوضح كيربي جوردون، المتحدث باسم شركة "فلاي سافير" أنه "تم تنبيه الطاقم إلى الملاحظة واتخاذ القرار بالعودة إلى جوهانسبرغ"، مبينا أن الطائرة صممت لتكون قادرة على الهبوط بإطار معيب.

وقبل الهبوط، قامت الطائرة بتمرير منخفض فوق أو آر تامبو حتى تتمكن فرق السلامة والفرق الفنية من فحص معدات الهبوط بصريا قبل الهبوط النهائي.

وأكد المراقبون أن إحدى العجلات الخلفية الأربع انحرفت عن مسارها أثناء الإقلاع. وكانت العجلة المتأثرة واحدة من عجلتين متصلتين بدعامة الهبوط الخلفية اليسرى.

وبعد ساعتين ونصف الساعة من الإقلاع، هبطت الطائرة في مطار أو آر تامبو وتم تفعيل مركبات الاستجابة لاستقبال الطائرة كإجراء احترازي.

المصدر: times live