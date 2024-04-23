تاكر كارلسون يصف القرار الأمريكي بشأن الأصول الروسية بأنه سرقة معلنة

قال الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون إن واشنطن تريد إقرار مشروع قانون يقضي بمصادرة الأصول الروسية المجمدة لتحويلها إلى كييف، لأن ذلك يسهل على الطبقة الحاكمة الأمريكية سرقة الأموال.

وأوضح كارلسون: "هذه ثمانية مليارات دولار سرقتها حكومة الولايات المتحدة للتو من مواطنين روس دون محاكمة.. كل هذه الأموال تذهب إلى أوكرانيا لأن ذلك سيسهل على الطبقة الحاكمة سرقتها عندما تكون في الخارج".

إقرأ المزيد

ووافق مجلس النواب الأمريكي يوم السبت الماضي، على مشروع قانون يسمح بمصادرة الأصول الروسية، ويحظر إلغاء تجميدها، ويمنح الولايات المتحدة صلاحيات تعويض كييف، وتوظيف هذه الأموال لإعادة إعمار أوكرانيا.

هذا وأكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف بأنه سيتعين على واشنطن انتظار الرد بالمثل في حال مصادرة الأصول الروسية المجمدة.

المصدر: RT