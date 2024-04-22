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كنعاني: أمريكا تكافئ تل أبيب بمساعدات مالية ضخمة وهي جزء من الأزمة منذ بداية الحرب على غزة

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كنعاني: أمريكا تكافئ تل أبيب بمساعدات مالية ضخمة وهي جزء من الأزمة منذ بداية الحرب على غزة
AFP
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، يوم الاثنين، إن الولايات المتحدة كانت ولا تزال جزءا من الأزمة منذ بداية الحرب على غزة.

وأوضح كنعاني أنه لولا الدعم اللامحدود من الولايات المتحدة لما تمكنت إسرائيل من مهاجمة الشعب الفلسطيني ولو ليوم واحد.

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وتابع قائلا: "المساعدات المالية الأمريكية الضخمة لتل أبيب ليست سوى مكافأة لهذا الكيان المجرم".

وتساءل المتحدث باسم وزارة الخارجية ما إذا كان الشعب الأمريكي يقبل أن تربط الحكومة الأمريكية رصيدها بتل أبيب بهذا الشكل.

وأفاد المتحدث بأنه إذا تم اتخاذ إجراءات لمزيد من العقوبات على إيران فسيتم اعتبارها بمثابة مكافأة لإسرائيل، مشددا على أنه إجراء غير قانوني ضد حكومة تصرفت في إطار إجراء قانوني لردع كيان معتد.

وأوضح في تصريحاته أنه من المؤسف أن الاتحاد الأوروبي لم يتحدث ضد إسرائيل وجيشها الذي يعتدي على أهل غزة منذ سبعة أشهر ويرتكب المجازر والإبادة الجماعية، لكنهم يثيرون مسألة العقوبات ضد إيران.

المصدر: "إرنا"

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