سفير روسيا لدى برلين: الإدارات الألمانية تلقت تعليمات بتجنب أي اتصالات مع روسيا

أكد السفير الروسي لدى برلين سيرغي نيتشايف أنه جرى الإيعاز للإدارات الألمانية على جميع المستويات بتجنب أي اتصالات مع روسيا.

وقال نيتشايف في مقابلة مع موقع Deutsche Wirtschaftsnachrichten الإخباري: "من الصعب بالنسبة لي أن أصف الوضع الحالي بالطبيعي، فلا يوجد حوار سياسي، لقد تم تعليق العلاقات الحكومية المشتركة بين الإدارات والبرلمانات والعلاقات العامة بمبادرة من الجانب الألماني.. لقد تم نصح الإدارات الألمانية على جميع المستويات بتجنب أي اتصالات مع الممثلين الروس".

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وأضاف: "يتم خلق جو من السميّة بشكل مصطنع حول بلدنا، حيث تفسر اليوم بشكل شائع مشاكل ألمانيا على أنها بسبب(النفوذ الروسي) ونتيجة للسياسة الروسية".

وأعرب السفير عن أسفه لتوجه ألمانيا نحو المواجهة مع روسيا، وبالتالي رفض عقود من الخبرة الإيجابية للتعاون بين موسكو وبرلين.

وأضاف: "تصريحات بعض السياسيين الألمان بضرورة الاستعداد للحرب مع روسيا ومهاجمة أراضيها وبنيتها التحتية، ومثل هذا الخطاب غير المقبول، لن يؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد، وإلى أن يفهم الغرب أن روسيا لا يمكن كسرها أو تخويفها".

وفي وقت سابق أفادت صحيفة بوليتيكا الصربية، أن ألمانيا لا تخفي أنها تعد العدة لخوض الحرب ضد روسيا، لكنها تزعم بأنها دفاعية.

وفي أوائل شهر مارس قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، إن ألمانيا تستعد للحرب مع روسيا.

وحذر مدفيديف من أن أي محاولة لإعادة روسيا إلى حدود عام 1991، ستضطرها لاستخدام ترسانتها الاستراتيجية النووية وضرب كييف وبرلين ولندن وواشنطن.

المصدر: نوفوستي+RT