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العراق وروسيا يبحثان سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وعددا من الملفات الثنائية (صورة)

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العراق وروسيا يبحثان سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وعددا من الملفات الثنائية (صورة)
Gettyimages.ru
علم روسيا والعراق - صورة تعبيرية
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استقبل وكيل وزارة الخارجية العراقية للشؤون متعددة الأطراف والشؤون القانونية عمر البرزنجي، السفير الروسي لدى بغداد إلبروس كوتراشيف في مقر الوزارة اليوم الاثنين.

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العراق وروسيا يبحثان سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وعددا من الملفات الثنائية (صورة)
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وكيل وزارة الخارجية العراقية للشؤون مُتعددة الأطراف والشُؤُون القانونية عمر البرزنجي في استقبال السفير الروسي لدى بغداد إلبروس كوتراشيف

وذكرت وزارة الخارجية العراقية في بيان رسمي أن الجانبين بحثا خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، بما في ذلك الشؤون السياسية والاقتصادية والثقافية.

 كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتناول اللقاء بحث بعض مشاريع القرارات الدولية المطروحة في الجمعية العامة للأمم المُتحدة.

وأعرب البرزنجي عن تقديره للعلاقات الوثيقة بين العراق وروسيا، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز هذه العلاقات وتطويرها.

ومن جانبه أكد السفير الروسي حرص بلاده على التعاون مع العراق في المجالات كافة.

المصدر: RT

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