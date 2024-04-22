بالفيديو.. مشاهد توثق عملية الدهس في القدس

في أول أيام عيد الفصح اليهودي، نفذ فلسطينيان عملية دهس غرب مدينة القدس، مستهدفين تجمعا صغيرا لعدد من المستوطنين بالقرب من كنيس يهودي في شارع تكليت مردخاي.

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وأظهر مقطع فيديو، عملية الدهس، حيث صدم سائق السيارة تجمعا لمستوطنين، قبل أن يتوقف ويترجل مع شاب آخر، ويشهر سلاحا آليا من طراز "كارلو" محلي الصنع.

وتظهر المشاهد المصورة فشل منفذي العملية في إطلاق النار من السلاح الآلي، قبل أن يفرا بسرعة من مكان الحادث.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عن إصابة 3 أشخاص جراء عملية الدهس غرب القدس.

المصدر: RT