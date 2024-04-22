تحديد موعد جلسة محاكمة المتهمين في جريمة قتل الحلاق المصري في إيطاليا

أحال القاضي الايطالي المختص في قضية مقتل الحلاق المصري محمود سيد محمد عبد الله البالغ 18 عاما المتهمين المصريين أحمد جمال عبد الوهاب 26 عاما ومحمد علي عبد الغني 27 عاما للمحاكمة.

ومن المقرر عقد جلسة الاستماع في 30 مايو المقبل، حيث توجه إلى المتهمين تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والدوافع العبثية والغير مقنعة.

وبحسب تقرير المدعي العام الإيطالية دانييلا بيشيتولا والشرطة المسؤولة عن التحقيق، فإن الاثنين مذنبان بارتكاب جريمة القتل وتشويه الجثة. أما علي عبد الغني صاحب المحلين، شقيق المتهم محمد علي عبد الغني، الذي يعمل فيه الصبي، والذي لا يخضع للتحقيق، موجود في مصر منذ يوم القتل، ومن هناك قال عدة مرات إنه يريد العودة إلى إيطاليا ليروي قصته، لكنه لم يعد أبدا وتدور حوله بعض الشكوك.

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ولا يزال الدافع وراء الجريمة يكتنفه الغموض، وبمجرد إلقاء القبض عليهما، قالا إنهما قتلا محمود لأنه استقال من المحل الذي لا يزال مغلقا في فيا ميرانو بمدينة سيستري بونينتي، وأراد الذهاب إلى العمل لأسباب مادية في محل حلاقة منافس في بيجلي.

ملابسات الجريمة

قبل ساعات قليلة من الجريمة، اشترى الاثنان ساطورا للقتل وحقيبة كبيرة لنقل الجثة إلى شيافاري، حيث شوهوا الجثمان حتى لا يتعرف عليه أحد، ثم ألقوه في البحر بلا يدين ولا رأس والأخيرة لم يتم العثور عليه حتى الآن.

وأوضح بوب أن تيتو كان يتجادل مع محمود سيد وقام بطعنه عدة مرات، وأنه كان سيتدخل لمنعه في الواقع، وفقا للمدعي العام بيشيتولا.

وأضاف بوب أن تيتو، بعد قتل محمود، كان يهدده هو وعائلته بالقتل، حتى لا يخبر أحدًا بالواقعة وأيضًا كي يساعده في نقل الجثة، وهو ما تم بالفعل مستخدمين حقيبة كبيرة داكنة اللون، والتي قاما بتحميلها في سيارة أجرة إلى محل حلاقة آخر تابع لهما في شيافاري، وفي الجزء الخلفي منه تم فصل الرأس واليدين عن الجثة ثم ألقيا بها في البحر.

المصدر: القاهرة-24