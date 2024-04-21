مصرع طفلين في حادث اصطدام سيارة بناد لليخوت أثناء حضورهما عيد ميلاد في ميشيغان الأمريكية (فيديو)

لقي طفلان مصرعهما وأصيب 15 شخصا في حادث اصطدام سيارة بناد لليخوت في ولاية ميشيغان الأمريكية حيث تقام حفلة عيد ميلاد، بحسب شبكة "سي بي إس نيوز" نقلا عن السلطات المحلية.

وقال حاكم الولاية تروي جودنو: "قتل طفلان "أخ وأخته" وأصيب أكثر من عشرة أشخاص بعضهم في حالة خطيرة في حادث اصطدام سيارة بناد لليخوت أثناء حضورهما عيد ميلاد، على الأرجح كان السائق مخمورا".

#Michigan#MonroeCounty

2 children were killed when a suspected drunk driver crashed into #BirthdayParty. #MonroeCountySheriff

Troy Goodnough said an 8-year-old girl and her 5-year-old brother died in the crash when a 66-year-old woman crashed 25 feet into the building at… pic.twitter.com/goeJpRIVWo — SLCScanner (@SLCScanner) April 21, 2024

ووفقا له، السائق كان امرأة تبلغ من العمر 66 عاما، اصطدمت بجدار المبنى واخترقته إلى الداخل لأكثر من سبعة أمتار، وتوفيت فتاة تبلغ من العمر 8 سنوات وطفل يبلغ من العمر 8 سنوات على الفور.

وأشار العمدة إلى أنه تم تقديم الإسعافات الأولية لحوالي 15 ضحية، بما في ذلك البالغون والأطفال.

المصدر: سي بي إس نيوز