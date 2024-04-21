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الدفاع الروسية تعلن إسقاط مسيرتين أوكرانيتين في مقاطعة بريانسك

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الدفاع الروسية تعلن إسقاط مسيرتين أوكرانيتين في مقاطعة بريانسك
Sputnik
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين في مقاطعة بريانسك الحدودية مع أوكرانيا.

وقالت الوزارة: "تم التصدي في 20 أبريل 2024 حوالي الساعة 23:30 بتوقيت موسكو لمحاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام مسيّرة على أهداف في أراضي روسيا. وأسقطت منظومات الدفاع الجوي طائرتان أوكرانيتان بدون طيار في مقاطعة بريانسك".

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وأفادت الدفاع الروسية أمس بأن وسائط الدفاع الجوي بالجيش الروسي أسقطت 50 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي 8 مقاطعات روسية خلال الليلة الماضية.

وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.

المصدر: نوفوستي

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