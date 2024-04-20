الدفاعات الجوية الروسية تسقط عدة مسيرات فوق مقاطعة كالوغا

أعلن حاكم مقاطعة كالوغا فلاديسلاف شابشا أن منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت عدة طائرات مسيّرة فوق المقاطعة.

وكتب شابشا على "تلغرام": "اكتشفت قوات الدفاع الجوي عدة طائرات مسيّرة وأسقطتها في منطقة جوكوفسكي، وسقط الحطام بعيدا عن المناطق السكنية".

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وأضاف أن خدمات الطوارئ تعمل في مكان الحادث، وبحسب البيانات الأولية لا يوجد ضحايا أو دمار.

كما أفادت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق من اليوم بأن وسائط الدفاع الجوي بالجيش الروسي أسقطت 50 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي 8 مقاطعات روسية خلال الليلة الماضية.

وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.

المصدر: RT