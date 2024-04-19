هنية في تركيا لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة مع أردوغان

وصل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، إلى اسطنبول مساء الجمعة لإجراء محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وذكر بيان صادر عن "حماس" الجمعة أن "أردوغان وهنية سيناقشان تطورات العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة وتطورات القضية الفلسطينية"، مشيرا إلى "مرافقة وفد لرئيس المكتب السياسي لحماس".

وكان آخر لقاء بين أردوغان وهنية في يوليو 2023 عندما استضافه أردوغان مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في القصر الرئاسي بأنقرة. وكان هنية قد التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان آخر مرة في تركيا في 2 يناير.

هذا وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق، مواصلته الدفاع عن قضية فلسطين، مشددا على أن "حماس" "حركة نضال ضد إسرائيل وليست منظمة إرهابية".

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ويواصل الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي قصفه على مختلف مناطق القطاع مع ارتفاع في حصيلة الضحايا، فيما ناشد أهالي مدينة رفح، والنازحون إليها جراء القصف الإسرائيلي المستمر، العالم "الوقوف أمام مسؤولياته لحماية المدنيين في أكثر مدن العالم ازدحاما واكتظاظا".

المصدر: RT