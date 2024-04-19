زاخاروفا: عسكرة الاتحاد الأوروبي ستضعف موقعه في عالم متعدد الأقطاب

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن استمرار عملية عسكرة الاتحاد الأوروبي سوف يؤدي إلى إضعاف موقعه في عالم متعدد الأقطاب.

وأوضحت زاخاروفا في تعليقها حول وضع الاتحاد الأوروبي في العالم، قائلة: "المزيد من العسكرة القسرية للاتحاد الأوروبي وقرع الطبول لن يؤدي إلا إلى إضعاف موقعه في عالم متعدد الأقطاب الذي يحل محل إملاءات وقواعد الغرب".

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وأضافت أن "الأمن هو الأكثر تضررا من الطموحات المتهورة لزعماء دول الاتحاد الأوروبي، ومحاولات إلقاء اللوم على بلدان أخرى في أخطائهم الاستراتيجية بشأن السياسة والاقتصاد، أدت إلى تصعيد خطير للتوتر في أوروبا وفي العالم ككل".

وأشارت إلى أنه "بغض النظر عن المنطقة التي يدخل فيها الاتحاد الأوروبي بمبادراته الانتهازية، فقد أدى ذلك في كل مكان إلى تفاقم الأمور وإراقة الدماء، ويرجع ذلك إلى حقيقة أن الهدف الحقيقي للاتحاد الأوروبي ليس التنمية المستدامة، بل الحصول على فوائد سياسية واقتصادية أحادية الجانب".

وذكرت زاخاروفا أيضا أن الاتحاد الأوروبي "أعطى الأولوية لتعزيز مصالح المليار الذهبي حصريا بأي وسيلة، متجاهلا تماما أحد المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة بشأن المساواة في السيادة بين الدول، والتنمية والهوية الثقافية والسياسية".

وأكدت زاخاروفا: "مهما كان الأمر، فإن العامل الرئيسي الذي يحد من تطور الاتحاد الأوروبي ليس القوى الخارجية أو حتى الولايات المتحدة، التي تحاول التخلص من منافسها الأوروبي، ولكن الاتحاد نفسه: بيروقراطيته، المعايير المزدوجة، والجمود الذي لا يسمح بتصحيح الأخطاء التي ارتكبت".

المصدر: تاس