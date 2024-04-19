الهند تبدأ التصويت في أكبر انتخابات في العالم

بدأ ملايين الهنود التصويت الجمعة في انتخابات تستمر ستة أسابيع وهي بمثابة استفتاء على ناريندرا مودي، رئيس الوزراء الشعبوي الذي يسعى لولاية ثالثة نادرة كزعيم للبلاد.

بدأ الناخبون يصطفون أمام مراكز الاقتراع قبل ساعات من السماح لهم بالدخول في السابعة صباحا في الولايات الـ21 الأولى لإجراء التصويت، من جبال الهيمالايا إلى جزر أندامان الاستوائية.

وسينتخب ما يقرب من 970 مليون شخص، أكثر من 10% من سكان العالم، 543 عضوا في مجلس النواب بالبرلمان لولاية تمتد خمس سنوات خلال الانتخابات المتعاقبة التي تستمر حتى الأول من يونيو.

ينظر إلى عملية الاقتراع هذه باعتبارها واحدة من أكثر الانتخابات أهمية في تاريخ الهند، وسوف تختبر حدود هيمنة مودي السياسية.

إذا فاز مودي، فسيكون ثاني زعيم هندي يحتفظ بالسلطة لفترة ثالثة، بعد جواهر لال نهرو، أول رئيس وزراء للبلاد.

وتتوقع غالبية استطلاعات الرأي فوز مودي وحزبه حزب (بهاراتيا جاناتا) القومي الهندوسي، اللذين يواجهان تحالفا واسعا للمعارضة بقيادة حزب (المؤتمر الوطني الهندي) وأحزابا إقليمية قوية.

ليس من الواضح من سيقود الهند إذا فاز تحالف المعارضة، المسمى (إنديا)، في الانتخابات. ولم يقدم أكثر من 20 حزبا مرشحا بعد.

المصدر: AP