السفارة الروسية تصدر بيانا حول الوضع في إيران

أفادت البعثة الدبلوماسية لدى إيران بأن كافة المؤسسات الروسية العاملة في البلاد تعمل بشكل طبيعي، وذكرت أن الوضع في البلاد يسوده الهدوء بعد هجوم المسيرات على عدد من الأهداف.

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جاء ذلك في بيان للسفارة الروسية لدى إيران بموقعها الرسمي على تطبيق "تليغرام":

"بحسب السلطات الإيرانية تم إطلاق عدة طائرات مسيرة ليلا على بعض الأهداف في ضواحي أصفهان. لم تقع أي أضرار أو ضحايا، ويسود الهدوء في البلاد، وجميع المنظمات الروسية تعمل كالمعتاد، ولم ترد أي تقارير عن وقوع أي أضرار للمواطنين الروس".

المصدر: تليغرام