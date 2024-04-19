غروسي يدعو إلى الامتناع عن ضرب المنشآت النووية بالشرق الأوسط

دعا رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، إلى الامتناع عن توجيه ضربات إلى المنشآت النووية وسط التصعيد الجاري في الشرق الأوسط حاليا.

من جانبها أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنها لم تسجل أي ضرر للمنشآت النووية الإيرانية وسط تقارير عن ضربة إسرائيلية استهدفت مواقع في إيران.

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وكتبت الوكالة على موقع X (تويتر سابقا): "تستطيع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تؤكد أنه لم يحدث أي ضرر للمنشآت النووية الإيرانية" نتيجة القصف الإسرائيلي.

وأضافت الوكالة أن "رئيس الوكالة رافائيل غروسي يواصل الدعوة إلى أقصى درجات ضبط النفس ويصر على أن المنشآت النووية لا يجوز أن تصبح أهدافا في الصراعات العسكرية. وتواصل الوكالة الدولية للطاقة الذرية مراقبة الوضع عن كثب".

وهزت انفجارات فجر اليوم قرب مطار أصفهان وقاعدة هشتم شكاري الجوية العسكرية في إيران، فيما أكد مسؤول أمريكي بدء هجوم إسرائيلي على إيران.

المصدر: تاس