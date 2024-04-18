انهيارات وأضرار بالمنازل.. زلزال بقوة 5.6 يضرب شمالي تركيا (فيديو)

قال مراسل RT في تركيا مساء الخميس إن بعض المنازل الريفية في ولاية توكات شمالي تركيا انهارت عقب هزة أرضية ضربت المنطقة.

وذكر المراسل أن قوة الهزة بلغت 5.6 درجات على سلم ريختر وكان مركزها منطقة سولوساراي.

وأفاد بأن السلطات التركية تقول إنه لم يتم التبليغ بعد عن خسائر بشرية.

وأكد مراسلنا حدوث أضرار ببعض المنازل القديمة، حيث أشار إلى أن منزلا من طابقين انهار في منطقة يوزغات، بالإضافة إلى تعرض 5 منازل لأضرار بالغة.

وأضاف أن منارات بعض المساجد القديمة تهدمت هي الأخرى.

وصرح بأن السلطات التركية تتحدث عن انهيار بعض المنازل في المناطق الريفية بولاية توكات.

وأوضح أن سكان كل من ولايات توكات، وسامسون، ويوزغات، وتشانكيري، وتشوروم، شمال وشمال شرقي تركيا، شعروا بالهزة.

وأكد في السياق أن مراكز المدن لم تتعرض لأية أضرار تذكر.

المصدر: RT