هل زودت قاعدة كورجيك التركية إسرائيل بالمعلومات لصد الهجوم الإيراني؟

أوضحت وزارة الدفاع التركية الخميس، أن المعلومات الواردة من رادار حلف الناتو في قاعدة كورجيك التركية، لا تتم مشاركتها مع الدول غير الأعضاء في الحلف.

إقرأ المزيد

وردا على سؤال حول إذا ما كان رادار الناتو في قاعدة كورجيك، نقل معلومات إلى إسرائيل، عندما هاجمت إيران إسرائيل، قال الأدميرال زكي آكتورك المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية إنه "تم إنشاء قاعدة رادار كورجيك بالكامل، من أجل أمننا القومي، وتهدف إلى حماية الدول الحليفة في الناتو.. المعلومات التي يتم الحصول عليها من نظام الرادار هذا تتم مشاركتها مع الحلفاء في إطار إجراءات الناتو، ولا تتم مشاركتها مع الدول غير الأعضاء في الناتو".

وأكد المتحدث باسم الدفاع التركية أنه تم أثناء الهجوم الإيراني على إسرائيل، اتخاذ كافة الاحتياطات الممكنة من طرف الجيش التركي، وما زال يتم اتخاذها.

وقال المتحدث في مؤتمر صحافي بمقر الوزارة في العاصمة التركية أنقرة إن تركيا تواصل موقفها العادل والإنساني، ضد هذه الهجمات الإسرائيلية منذ بدايتها وحتى الآن على غزة، وتعمل على وقف الوحشية ومنع انتشار الصراع لكل المنطقة.



ولفت إلى أن تركيا دعت دائما المجتمع الدولي، لتحمل مسؤولياته في هذا الإطار، ووجهت دعوات لإسرائيل لوقف هذه الجرائم، مشددا على ان بلاده تتخذ كل الخطوات اللازمة، من أجل منع تحول الصراع إلى صراع أكبر، ولنحافظ على الاستقرار بشكل دائم بالمنطقة.

إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع التركية، أنها قررت تغيير اسم قاعدة إنجرليك الجوية الموجودة بولاية أضنة جنوب تركيا، إلى "قيادة قاعدة الطائرات النفاثة الرئيسية العاشرة".

يشار إلى أن حلف الناتو أنشأ في العام 2010 قاعدة كورجيك في ولاية ملاطيا التركية وسط جنوب تركيا، وهي مخصصة لأنظمة المراقبة وجمع المعلومات والدفاع، وأما قاعدة إنجرليك، فقد بدأت الولايات المتحدة بناءها عام 1951، وهي تستخدم بشكل رئيسي من قبل القوتين الجويتين التركية والأمريكية، وهي مقر السرب العاشر التابع لقيادة القوة الجوية التركية الثانية، كما أنها مقر السرب الـ 39 للقوة الجوية الأمريكية.



المصدر: RT