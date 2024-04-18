قناة أمريكية: إسرائيل لن توجه ضربتها الانتقامية لإيران قبل عيد الفصح اليهودي

أفادت قناة ABC التلفزيونية بأنه من المستبعد أن توجه إسرائيل ضربتها الانتقامية ضد إيران قبل عطلة عيد الفصح اليهودي، التي تبدأ مساء يوم 22 أبريل وتستمر حتى 30 أبريل.

ونقلت القناة يوم أمس الأربعاء عن مسؤول أمريكي، أنه من غير المرجح أن تتخذ إسرائيل أي إجراء انتقامي قبل العطلة، على الرغم من أن الوضع قد يتغير دائما.

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واعتبر المسؤول أن قادة إيران ما زالوا في حالة تأهب قصوى، متهما بعضهم بأنه "يقبع في ملاجئ ومنشآت تحت الأرض".

عيد الفصح هو أحد الأعياد اليهودية الرئيسية. يتم الاحتفال به في ذكرى الحدث التوراتي - خروج اليهود من مصر.

وفي عام 2024، سيبدأ عيد الفصح مساء يوم 22 أبريل. يحتفل اليهود خارج إسرائيل تقليديا بهذا العيد لمدة ثمانية أيام.

في وقت سابق، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه "ردا على جريمة الكيان الصهيوني وهجومه على القنصلية التابعة للسفارة الإيرانية في دمشق، قصف سلاح الجو التابع للحرس الثوري الإيراني أهدافا معينة في أراضي الكيان الصهيوني بعشرات المسيرات والصواريخ".

المصدر: تاس