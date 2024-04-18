زلزال قوي يضرب غرب اليابان وهيئة التنظيم النووي تصدر بيانا

أصيب 8 أشخاص بجروح طفيفة جراء زلزال بقوة 6,3 درجة ضرب ليل الأربعاء جنوب غربي اليابان من دون أن يتسبب بصدور تحذير من خطر حدوث تسونامي.

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وأعلنت السلطات في حصيلة أولية أن جميع المصابين جروحهم طفيفهم نجمت بمعظمها عن سقوط أغراض، مشيرة أيضا إلى أن الأضرار المادية التي تسببت بها الهزة الأرضية ضئيلة للغاية.

وقال مركز المسح الجيولوجي الأمريكي إن مركز الزلزال يقع في قناة تفصل بين جزيرتي كيوشو وشيكوكو على بعد نحو 18 كيلومترا غرب أواجيما وعلى عمق 25 كيلومترا.

بدورها، أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية اليابانية أن قوة الزلزال بلغت 6,4 درجة، مشيرة إلى أنه "لا خطر حدوث تسونامي ناجم عن الزلزال".

وأكدت هيئة التنظيم النووي اليابانية في بيان أن محطة إيكاتا للطاقة النووية في هذه المنطقة تعمل بشكل طبيعي.

وكانت اليابان تعرضت لزلزال قوي يوم رأس السنة هذا العام بلغت شدته 7,5 درجة وضرب شبه جزيرة نوتو موديا بأكثر من 230 شخصا، قضى عدد كبير منهم في انهيار مبان قديمة.

وشهدت اليابان أعنف زلزال بلغت قوته 9 درجات في مارس 2011، كان مركزه قبالة السواحل الشمالية الشرقية لليابان، محدثا تسونامي أودى بنحو 18500 شخص بين قتيل ومفقود.

وتسببت تلك الكارثة بانهيار 3 مفاعلات في محطة فوكوشيما، في أسوأ كارثة في اليابان في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية.

المصدر: RT