عضو في الكونغرس الأمريكي: البحرية الأمريكية متخلفة عن الصينية

قال رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي مايك روجرز، إن بحرية الجيش الصيني متفوقة على البحرية الأمريكية، وقد ينشأ الوضع نفسه قريبا في قطاعي القوات الجوية والفضاء.

وأضاف روجرز: "نحن لا نبني قدراتنا المضادة في الفضاء بالوتيرة المطلوبة للقتال والفوز في الفضاء ... الصين لا تبطئ وتيرة التحديث، إنها باتت تتقدم علينا بالفعل من حيث حجم القوات البحرية".

وأضاف في جلسة استماع اللجنة: "قريبا سيكون لديها قوة جوية أكبر. وبالإضافة إلى ذلك، تعمل الصين على توسيع قدراتها في الفضاء بسرعة".

وشارك في الاجتماع أيضا وزير القوات الجوية الأمريكية فرانك كيندال، وقائد قوات الفضاء الأمريكية تشانس سالتزمان، ورئيس أركان القوات الجوية الأمريكية ديفيد ألفين.

المصدر: تاس