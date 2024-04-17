وزير الدفاع الأمريكي: لا ننوي التورط في الأعمال القتالية في أوكرانيا

صرح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم الأربعاء بأن الولايات المتحدة ليس لديها أي نية للتورط في الأعمال القتالية الدائرة في أوكرانيا، وستواصل دعم كييف.

وجاء في نص البيان الافتتاحي لرئيس البنتاغون، الذي تم إعداده للمشاركة في جلسات الاستماع في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي: "لن ننجر اختيارياً إلى حرب تشنها روسيا. لكننا سنقف إلى جانب أوكرانيا وهي تدافع عن نفسها. وسنواصل تعزيز قدرات الدفاع والردع الجماعية لحلف شمال الأطلسي".

وأضاف أوستن: "لا يمكننا أن نحظى بأمريكا آمنة من دون حلف شمال الأطلسي القوي".

وفي السياق ذاته، أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، أن الولايات المتحدة لا تنوي القيام "بدور قتالي" في أوكرانيا.

وتأتي هذه التصريحات ردا على كلام الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في مقابلة مع شبكة PBS الأمريكية التي أعرب خلالها عن أسفه لكون حلفاء إسرائيل قدموا المساعدة "ليس على الورق" (يقصد أنهم قدموا مساعدة عسكرية عملية) في صد الهجوم الإيراني، وأن أوكرانيا في موقع مختلف.

وقال زيلينسكي حول تواجد قوات "الناتو" على الأراضي الأوكرانية: "هل لا يستطيعون التواجد في أوكرانيا بقوات معينة، لأن ذلك سوف يُنظر إليه كما لو كانت أوكرانيا تجرّ حلف (الناتو) إلى الحرب؟".

المصدر: RT