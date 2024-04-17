وزير القوات الجوية الأمريكية: الصراع في أوكرانيا لا يسير لصالح كييف

قال وزير القوات الجوية الأمريكية فرانك كيندال في جلسة استماع في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي إن الصراع الأوكراني يتطور في اتجاه غير مؤات لكييف.

وأضاف كيندال في كلمته: "إنها (القوات الأوكرانية) في حاجة ماسة إلى المساعدة ... أنظمة دفاع جوي، ذخيرة مدفعية، وما إلى ذلك. أما الآن فلا تسير الحرب في الاتجاه الذي تحتاجه (كييف) ويرجع ذلك إلى حد بعيد إلى عدم حصولهم على هذه المساعدة".

وأوضح أن ترسانات القوات المسلحة الأوكرانية استنفدت، وأن من الضروري للمزيد من مساعدة كييف أن يوافق الكونغرس الأمريكي على تخصيص اعتمادات إضافية في ميزانية السنة المالية 2024 لتقديم المساعدة، بما في ذلك لأوكرانيا.

ويعتقد الوزير أن "مخصصات إضافية مطلوبة هنا، وهي مطلوبة أيضا من أجل (مساعدة) إسرائيل وتايوان".

هذا وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في نهاية شهر فبراير الماضي، في رسالته إلى الجمعية الفيدرالية، أن القوات الروسية تمسك بزمام المبادرة في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا وتتقدم في عدد من الاتجاهات العملياتية، وتحرر المزيد من الأراضي.

وفي وقت سابق اليوم دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، الكونغرس إلى الموافقة على طلبه مساعدة إسرائيل وأوكرانيا، محذرا من أن الانتصار الروسي سيجعل روسيا أقرب بشكل غير مسبوق إلى حدود الناتو.

المصدر: تاس