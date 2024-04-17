شرطي بريطاني يتعرض لعملية طعن في لندن

أعلنت الشرطة البريطانية أن أحد عناصرها في العاصمة لندن تعرض لعملية طعن أثناء استجابته لبلاغ عن وجود رجل يحمل سكينا.

وقد ألقي القبض على رجل يبلغ من العمر 30 عاما للاشتباه في محاولته تنفيذ عملية قتل بعد أن أصيب الضابط بجروح خطيرة في كتفه.

وذكرت الشرطة أن العناصر الآخرين قاموا بنزع سلاح المشتبه به واحتجزوه، وتم بعد ذلك نقل الضابط إلى المستشفى بواسطة خدمة الإسعاف في لندن. وهو في حالة مستقرة.

وأصيب المشتبه به أثناء الاعتقال وخرج من المستشفى، وهو الآن في حجز الشرطة.

A Met Police officer is in a stable condition in hospital after he was stabbed in Enfield ( Mandeville road ) in north London on Tuesday afternoon - a man has been arrested for attempted murder pic.twitter.com/Uj7Ixz7FTI — London & UK Street News (@CrimeLdn) April 17, 2024

وقال مساعد المفوض مات جوكس: "لقد أظهر هذا الضابط شجاعة هائلة في القبض على مشتبه به مسلحا بسكين. عندما زرته في المستشفى بعد إصابته، أذهلتني شجاعته وتواضعه. لم يكن يريد التحدث عن أفعاله، بل أراد الإشادة بمهنية مسعف الشرطة وزملائه الآخرين الذين قدموا له الإسعافات الأولية الحيوية، وألقوا القبض على المشتبه به".

المصدر: "الإندبندنت"