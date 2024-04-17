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زعيم "الوطنيين الفرنسيين": الاتحاد الأوروبي قتل اقتصاده بعقوباته المناهضة لروسيا

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قال زعيم حزب "الوطنيين الفرنسيين" فلوريان فيليبو إن الاتحاد الأوروبي أراد تركيع الاقتصاد الروسي بالعقوبات، لكنه قتل اقتصاده بدلا من ذلك.

وقال فيليبو في منشور عبر "X": "إن النمو (المتوقع) للاقتصاد الروسي أكبر بنحو خمس مرات من نمو الاقتصاد الفرنسي، في حين وعد وزير المالية الفرنسي  برونو لومير وجميع البيروقراطيين الأوروبيين بـ"إركاع الاقتصاد الروسي على ركبتيه.. لقد قتلوا اقتصادنا بعقوباتهم الغبية وسياساتهم المتطرفة! دعونا نطردهم جميعا ونوقف هذه العقوبات".

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واستشهد فيليبو ببيانات من صندوق النقد الدولي، الذي حسن في وقت سابق توقعاته للنمو الاقتصادي الروسي لعام 2024 إلى 3.2% من 2.6% في يناير.

وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.

المصدر: RT

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