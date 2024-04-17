زعيم "الوطنيين الفرنسيين": الاتحاد الأوروبي قتل اقتصاده بعقوباته المناهضة لروسيا

قال زعيم حزب "الوطنيين الفرنسيين" فلوريان فيليبو إن الاتحاد الأوروبي أراد تركيع الاقتصاد الروسي بالعقوبات، لكنه قتل اقتصاده بدلا من ذلك.

وقال فيليبو في منشور عبر "X": "إن النمو (المتوقع) للاقتصاد الروسي أكبر بنحو خمس مرات من نمو الاقتصاد الفرنسي، في حين وعد وزير المالية الفرنسي برونو لومير وجميع البيروقراطيين الأوروبيين بـ"إركاع الاقتصاد الروسي على ركبتيه.. لقد قتلوا اقتصادنا بعقوباتهم الغبية وسياساتهم المتطرفة! دعونا نطردهم جميعا ونوقف هذه العقوبات".

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واستشهد فيليبو ببيانات من صندوق النقد الدولي، الذي حسن في وقت سابق توقعاته للنمو الاقتصادي الروسي لعام 2024 إلى 3.2% من 2.6% في يناير.

Pile au moment où le FMI abaisse sa prévision de croissance du PIB à 0,7% en 2024 pour la #France, il augmente sa prévision de croissance pour la #Russie à 3,2%, contre 2,6% prévus jusque-là !

(cf : https://t.co/pHTpJAgkRZ)



➡️ Croissance russe quasiment 5 fois supérieure à celle… pic.twitter.com/Nsc70IXDYr — Florian Philippot (@f_philippot) April 17, 2024

وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.

المصدر: RT