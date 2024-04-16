أوكرانيا تدرج النائب الأول السابق لأمين مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا على قائمة المطلوبين

أعلن المكتب الوطني الأوكراني لمكافحة الفساد يوم الثلاثاء إدراجه النائب الأول السابق لأمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أوليغ غلادكوفسكي، ضمن قائمة المطلوبين.

وذكر المكتب في بيان رسمي نشره عبر "تيليغرام" أن غلادكوفسكي أدرج في قائمة المطلوبين للاشتباه في ارتكابه انتهاكات لدى شراء سيارات للقوات الأوكرانية.

وجاء في البيان: "يبحث المكتب الوطني الأوكراني لمكافحة الفساد عن النائب الأول السابق لأمين مجلس الأمن القومي والدفاع المتهم بارتكاب تجاوزات في شراء مركبات للجيش بالشراكة مع نائب وزير الدفاع السابق ومدير إدارة وزارة الدفاع، وهما متهمان بتنظيم شراء شاحنات للطرق الوعرة بأسعار مرتفعة بشكل غير قانوني كجزء من أمر دفاع الدولة (الحكومي)".

وأشار البيان إلى أنه تم اعتقال نائب الوزير السابق في أكتوبر 2019، لكن تم إطلاق سراحه بعد يومين بكفالة.

وفي شهر مارس 2022 ألغت المحكمة الكفالة لصالح القوات الأوكرانية وغيرت الإجراء الوقائي إلى التزام شخصي. بعد ذلك توقف المتهم عن حضور جلسات المحكمة، وفقا لمعلومات مكتب مكافحة الفساد.

ولفت المكتب إلى أن المتهم سافر في وقت لاحق إلى خارج البلاد وتم وضعه حاليا على قائمة المطلوبين.

في 6 أكتوبر 2023، اتهم المكتب غيابيا نجل جلادكوفسكي إيغور والمدير السابق لشركة Ukrspetsexport بافيل بوكين باختلاس أموال الدولة بمبلغ 354.8 ألف دولار.

المصدر: نوفوستي