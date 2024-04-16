وزير العدل الأمريكي يدافع عن بايدن ضد من يشككون في صحته العقلية

صرح وزير العدل الأمريكي ميريك غارلاند أنه لا يوجد أي خلل في القدرات العقلية للرئيس الأمريكي جو بايدن، مشيرا إلى أن "قيادته ناجحة".

وقال غارلاند في جلسة استماع في لجنة الاعتمادات في مجلس النواب الأمريكي: "الرئيس ليس لديه أي اختلال (في القدرات العقلية)، لا أفهم كم مرة أخرى يجب أن أقول هذا، لدي ثقة كاملة في الرئيس وأرفض بشكل قاطع توصيفكم له".

إقرأ المزيد

وزعم غارلاند أنه رأى شخصيا أمثلة على "القيادة الناجحة" لبايدن.

وكثيرا ما يرتكب بايدن، البالغ من العمر 81 عاما، زلات وأخطاء مختلفة في خطاباته العامة.

ويستخدم الجمهوريون هذا الأمر، في المنافسة الحزبية للتشكيك في القدرات العقلية والجسدية لرئيس الدولة.

وأصبحت زلاته وأخطاؤه المتكررة في العلن هدفا لانتقادات لاذعة من قبل سلفه وخصمه السياسي الرئيسي الجمهوري دونالد ترامب، وحتى بين الديمقراطيين، دعا عدد من السياسيين البارزين بايدن مرارا وتكرارا إلى رفض المشاركة في الحملة الانتخابية، مشيرين إلى تقدمه في السن.

ويعد بايدن بالفعل أكبر رئيس للولايات المتحدة على الإطلاق، وسيبلغ من العمر 86 عاما إذا أكمل فترة رئاسته الثانية الكاملة في عام 2029.

المصدر: تاس+RT