أردوغان يحمل نتنياهو المسؤولية عن تصعيد التوتر في الشرق الأوسط

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الثلاثاء إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والقيادة الإسرائيلية يتحملون بمفردهم المسؤولية عن تصعيد حدة التوتر في الشرق الأوسط.

وأضاف الرئيس التركي خلال مؤتمر صحفي في أنقرة عقب اجتماع وزاري أن "إسرائيل تحاول تفجير صراع إقليمي وهجومها على سفارة إيران في دمشق أحدث مثال".

وقال إن الصراعات الإقليمية الجديدة محتملة ما دامت "الوحشية والإبادة الجماعية" مستمرة في قطاع غزة، ودعا جميع الأطراف إلى التصرف بحكمة.

كما انتقد الغرب أيضا لتنديده بهجوم إيران، وعدم استنكاره هجوم إسرائيل على السفارة الإيرانية.

تجدر الإشارة إلى أن إيران هاجمت إسرائيل بمئات من الطائرات المسيّرة والصواريخ، يوم السبت الماضي، وذلك ردا على استهداف الطيران الإسرائيلي لمبنى القنصلية الإيرانية في دمشق ما أدى لمقتل عدد من ضباط الحرس الثوري.

المصدر: وكالات