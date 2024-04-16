وسائل إعلام: شي يطرح أمام شولتس 4 مبادئ على طريق حل الأزمة الأوكرانية

طرخ الرئيس الصيني شي جين بينغ أربعة مبادئ رئيسية لإيجاد حل للأزمة الأوكرانية.

جاء ذلك عقب لقائه المستشار الألماني أولاف شولتس في بكين، حيث أجرى تبادلا متعمقا لوجهات النظر بشأن الأزمة الأوكرانية.

وأكد شي جين بينغ أنه في ظل الوضع الراهن، ومن أجل تجنب منع الصراع من التوسع أو حتى الخروج عن السيطرة، يجب على جميع الأطراف العمل معا لاستعادة السلام في أسرع وقت ممكن.

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وتابع شي جين بينغ: "أولا، يجب التركيز على حفظ السلام والاستقرار وعدم السعي وراء المصالح الأنانية. ثانيا، يجب علينا تهدئة الوضع وعدم صب الزيت على النار. ثالثا، يجب علينا تهيئة الظروف لاستعادة السلام وتجنب المزيد من تفاقم التوترات. رابعا، يجب علينا تقليل التأثر السلبي على الاقتصاد العالمي وعدم تقويض استقرار سلاسل الصناعة والتوريد العالمية".

وأشار شي جين بينغ إلى أن الصين تؤيد المفاوضات السلمية وتدعم كافة الجهود الرامية إلى تعزيز الحل السلمي للأزمة، وقال إن بكين تؤيد عقد مؤتمر للسلام تعترف به روسيا وأوكرانيا بمشاركة متساوية لجميع الأطراف ومناقشة عادلة لجميع الخيارات السلمية.

المصدر: نوفوستي