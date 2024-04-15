البيت الأبيض: لم نتلق أي تحذير من إيران بشأن توقيت الهجوم على إسرائيل أو أهدافه

أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن الولايات المتحدة لم تتلق أي رسائل من إيران حول توقيت أو هدف الهجوم على إسرائيل، الذي وقع السبت الماضي.

وقال كيربي في إحاطة صحافية: "تلقينا رسائل من إيران، وهم تلقوا رسائل منا. لكن لم نتلق نحن ولا أي طرف آخر أي تحذير بشأن توقيت وأهداف وطبيعة الرد".

وشدد على أن الولايات المتحدة لا تريد أن ترى حربا مع إيران أو توسعا في الصراع الإقليمي، لكنها ستفعل كل ما في وسعها لضمان أمن إسرائيل، مضيفا أن مجلس الوزراء الإسرائيلي، بحسب معلوماته، لم يتخذ قرارا بعد بالرد على الهجوم الإيراني، ويواصل مناقشة "خطواته التالية".

وكانت قد شنت إيران مساء السبت، هجوما مباشرا واسع النطاق على إسرائيل، باستخدام عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، ردا على استهداف إسرائيل القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، مطلع الشهر الجاري.

وبعد الهجوم الإيراني، أعلنت إسرائيل أنها تعتزم تشكيل تحالف إقليمي ضد "التهديد الإيراني" والرد على الهجوم في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة.

ومن جانبها، أعربت روسيا عن قلقها حيال مخاطر التصعيد في الشرق الأوسط، عقب الهجوم الإيراني على إسرائيل، داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس.

وأكد نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، عبر قناته في "تلغرام" أن "الأنجلوساكسون يلومون إيران على كل خطاياهم، متناسين أن مجلس الأمن الدولي رفض سابقا إدانة هجوم إسرائيل على القنصلية الإيرانية في دمشق".

كما ذكرت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، السفيرة الإسرائيلية في موسكو سيمونا هالبرين، بأن إسرائيل لم تدن هجمات نظام كييف على الأراضي الروسية، وذلك ردا على دعوة هالبرين للسلطات الروسية إدانة الهجوم الإيراني على إسرائيل.

المصدر: RT + سبوتنيك