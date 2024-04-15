تونس.. فتح تحقيق ضد رئيس سابق للبلاد

أكد مساعد وكيل الجمهورية في المحكمة الابتدائية التونسية بأريانة نزار لعوج، أن النيابة العامة بالمحكمة أذنت بفتح تحقيق ضد رئيس سابق للبلاد وصاحب قناة تلفزيونية ومقدم أحد برامجها.

ووفقا لما قاله لعوج لبوابة "موزاييك" المحلية، فقد تم ذلك إثر شكوى وردت إلى النيابة العامة في المحكمة الابتدائية بأريانة من الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري.

وجاء في الشكوى أنه "تعمد قناة تلفزية خاصة غير حاصلة على الاجازة، إلى بث خطاب تحريضي يمس الأمن والنظام العام، وعليه تم تعهيد فرقة أمنية مختصة بالبحث في الموضوع".

وأضاف الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بأريانة أنه "إثر استيفاء الأبحاث والإجراءات، تمت إحالة المحضر إلى النيابة العامة التي أذنت بفتح بحث تحقيقي في الغرض ضد صاحب القناة وهو رئيس جمهورية سابق ومقدم البرنامج، والأبحاث لا تزال جارية لدى قاضي التحقيق المتعهد بالنظر في القضية".

ولم تذكر "موزاييك" اسم رئيس جمهورية تونس السابق الذي تم فتح التحقيق بحقه.

يذكر أن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي في تونس أصدرت يوم الاثنين الماضي، بطاقة إيداع بالسجن في حق رجل الأعمال رضا شرف الدين بتهمة "تكوين مكاسب في الخارج دون ترخيص".

يذكر أن شرف الدين الموقوف على ذمة القضاء متابع من أجل "ارتكابه جرائم ذات صبغة مالية" وتم في مطلع مارس الماضي رفض مطلب الإفراج عنه، كما أنه تم الاستماع إليه في نوفمبر الماضي فيما يعرف بـ"قضية التآمر" وتقرر الإبقاء عليه بحالة سراح.

المصدر: RT