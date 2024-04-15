أمين عام مجلس الأمن الروسي: نؤكد الحاجة لضبط النفس ومنع تصعيد الصراع في الشرق الأوسط

أكد أمين عام مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف في محادثة مع رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، على الحاجة إلى ضبط النفس لمنع تصعيد الصراع في الشرق الأوسط.

وجاء في بيان مجلس الأمن الروسي: "أجرى أمين مجلس الأمن نيكولاي باتروشيف محادثات هاتفية مع رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي. وفي سياق تفاقم الوضع في الشرق الأوسط، أشار باتروشيف إلى ضرورة إظهار جميع الأطراف ضبط النفس من أجل منع المزيد من تصعيد الصراع، وتم التأكيد على أن روسيا تؤيد حل الخلافات بالطرق السياسية والدبلوماسية حصريا".

ويأتي هذا الاتصال عقب هجوم مباشر واسع النطاق شنته إيران على إسرائيل باستخدام عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، ردا على استهداف إسرائيل القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، مطلع الشهر الجاري.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان متلفز السبت أنه "ردا على جريمة الكيان الصهيوني وهجومه على القنصلية التابعة للسفارة الإيرانية في دمشق، قصف سلاح الجو التابع للحرس الثوري الإيراني أهدافا معينة في أراضي الكيان الصهيوني بعشرات المسيرات والصواريخ".

كما أكد رئيس الأركان الإيراني محمد باقري لاحقا أن الهجوم الإيراني على إسرائيل الليلة الماضية، أدى إلى تدمير موقعين عسكريين مهمين، وحذر تل أبيب من الرد على الهجوم.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية فجر الأحد بأن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت عشرات الصواريخ والمسيرات الإيرانية فوق مناطق واسعة في أنحاء متفرقة من إسرائيل.

المصدر: RT