كيربي: لا اتصالات أمريكية مع روسيا حول الهجوم الإيراني على إسرائيل

قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي إن الولايات المتحدة لم تجر أي اتصالات مع روسيا حول الهجوم الإيراني على إسرائيل، مؤكدا عدم إجراء أي اتصالات من هذا النوع.

وقال: "لا علم لي بأي اتصالات".

وفي السياق ذاته، أكد مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا أمس الأحد أن موسكو حذرت حين تم قصف القنصلية الإيرانية في سوريا من عدم إدانة الدول الأعضاء للهجوم الإسرائيلي.

وشدد نيبينزيا على أن الاجتماع العاجل الذي عقده مجلس الأمن حول الهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل كان "استعراضا للنفاق والمعايير المزدوجة".

وشنت إيران مساء السبت الماضي هجوما واسع النطاق على إسرائيل باستخدام عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، ردا على استهداف إسرائيل القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق مطلع الشهر الجاري.

المصدر: نوفوستي + RT