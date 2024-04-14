الملك عبد الله الثاني يحذر بايدن: الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني سيؤدي إلى توسيع دائرة الصراع

أعلن الديوان الملكي الأردني اليوم الأحد أن الملك عبد الله الثاني تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، جرى خلاله بحث جهود خفض التصعيد في المنطقة بعد قصف إيران لإسرائيل.

وأشار الديوان الملكي إلى أن الملك عبد الله الثاني حذر في اتصاله مع الرئيس بايدن من إجراءات تصعيدية إسرائيلية ردا على الهجوم الإيراني تؤدي إلى توسيع دائرة الصراع في المنطقة.

وبحث الملك الأردني مع الرئيس الأمريكي الجهود المبذولة لخفض التصعيد والتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.

وشنت إيران مساء أمس السبت، هجوما مباشرا واسع النطاق على إسرائيل، باستخدام عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، ردا على استهداف إسرائيل القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، مطلع الشهر الجاري.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان متلفز السبت أنه "ردا على جريمة الكيان الصهيوني وهجومه على القنصلية التابعة للسفارة الإيرانية في دمشق، قصف سلاح الجو التابع للحرس الثوري الإيراني أهدافا معينة في أراضي الكيان الصهيوني بعشرات المسيرات والصواريخ".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية فجر اليوم الأحد بأن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت عشرات الصواريخ والمسيرات الإيرانية فوق مناطق واسعة في أنحاء متفرقة من إسرائيل.

المصدر: RT