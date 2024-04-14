مسيرات احتفالية في مدن إيرانية وعربية بعد الرد الإيراني على إسرائيل

شهدت مدن إيرانية وكذلك لبنان والعراق احتفالية داعمة للحرس الثوري الإيراني والعمليات التي نفذها الليلة الماضية ضد إسرائيل.

وشهدت مدينة كردستان إيران وكذلك مدينة أراك مسيرات حاشدة تعبيرا على الدعم للحرس الثوري الإيراني بعد قصفه بالطائرات المسيرة والصواريخ أهدافاً في إسرائيل.

وجابت مسيرات بالسيارات الطرقات في الضاحية الجنوبية لبيروت وسط اجواء الاحتفال بالرد الإيراني على استهداف إسرائيل لمبنى القنصلية الإيرانية في دمشق.

وفي كربلاء تجمعت أعداد كبيرة من الناس مقابل القنصلية الإيرانية للتعبير عن دعمهم للرد الإيراني.

وقد قصف الحرس الثوري الإيراني ليل السبت وفجر الأحد إسرائيل باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ باليستية.

وقال الحرس الثوري الإيراني إنه "نفذ عملية بواسطة طائرات مسيرة وصواريخ ردا على جريمة إسرائيل المتمثلة بقصف القنصلية الإيرانية في سوريا".

المصدر: RT + وكالات