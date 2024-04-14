تل أبيب تعزف على وتر "النووي الإيراني" وتطالب بمنع طهران من الحصول عليه

اعتبرت الخارجية الإسرائيلية أنه لا يجب لإيران امتلاك أسلحة نووية أبدا، مبررة ذلك "بأنها وراء الهجمات الإرهابية في المنطقة وأنها أكبر تهديد للاستقرار الإقليمي العالمي".

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وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيانها: "هذا الهجوم (على إسرائيل) يثبت مرة واحدة ما ظلت إسرائيل تقوله منذ سنوات.. لقد هاجمت إيران إسرائيل، وقد هاجمت دول الخليج في الماضي، وتهدد الأردن، وتهدد الولايات المتحدة، وترسل أسلحة لاستخدامها في الحرب على أوكرانيا، وتعرض السلام العالمي للخطر".

وخلصت الخارجية في هذا الجانب إلى أنه "لهذا السبب على وجه التحديد، يجب على إيران ألا تحصل على أسلحة نووية أبدا". على حد وصفها.

وتابع بيان الخارجية: "سمعت إدانات قوية للهجوم الإيراني الوحشي من جميع أنحاء العالم الليلة. إن العالم يقف إلى جانب إسرائيل ويدعم حقها في الدفاع عن نفسها".

وأردف: "يجب على إيران أن تدفع ثمن عدوانها.. ولابد أن يكون الثمن الأولي هو الاعتراف الفوري بالحرس الثوري الإيراني ــ الذي شن الهجوم الإرهابي الواسع النطاق الليلة الماضية ــ باعتباره منظمة إرهابية".

واعتبرت الخارجية أيضا أنه "في أعقاب الهجوم الصاروخي الباليستي وصواريخ كروز والطائرات بدون طيار الذي شنته إيران، يجب فرض عقوبات مؤلمة على إيران، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر في مجال الصواريخ".

واختتم البيان: "ومثل أي دولة أخرى، يحق لإسرائيل الدفاع عن نفسها في مواجهة الهجوم الإيراني الضخم. لقد نجحت إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد العدوان الإيراني، وستواصل القيام بذلك في المستقبل".

المصدر: RT